Verdachte aangehouden brandstichting Zuiderkerkhof

Op de Nieuwe Houttuinen controleren politieagenten rond 02.00 uur een man die zij herkennen als de persoon die wordt gezocht voor brandstichting. De man geeft in eerste instantie aan dat hij geen identiteitsbewijs bij zich heeft en geeft vervolgens een naam op waarvan de agenten het gevoel hebben dat deze vals is. De politie besluit hierna de man te fouilleren en treft een document aan waarop de naam van de man staat. Na controle in het systeem, blijkt het inderdaad te gaan om de verdachte die wordt gezocht in verband met de brand. De Amsterdammer is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.