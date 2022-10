Zwaargewonde vrouw aangetroffen; politie op zoek naar getuigen

Getuigen en beelden gezocht

De man is weggefietst in onbekende richting. Indien mensen getuige zijn geweest van de val van de vrouw, of meer weten over deze fietser, dan roept de recherche hen op om contact op te nemen. Ook ontvangt de recherche heel graag camera- en/of dashcambeelden waarop het incident of de fietser mogelijk te zien is. Informatie kan telefonisch worden doorgegeven via 0900-844 of via het onderstaande tipformulier. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie anoniem te delen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.