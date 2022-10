Drie aanhoudingen bij fraudeonderzoek in de Rotterdamse haven

Iets verkopen wat niet geleverd wordt is helaas aan de orde van de dag voor veel particuliere kopers. Soms gaat dat om grote bedragen, als er bijvoorbeeld nieuw meubilair wordt aangeschaft. Maar als het om de Rotterdamse haven gaat, worden bedragen al snel groter. De oplichters probeerden met valse inspectierapporten en video’s van gevulde barrels olie, die zogenaamd op een haventerrein stonden, een flinke slag te slaan. De inspectie van het aankopende bedrijf was goed op orde en nam contact op met de politie. De politie startte direct een onderzoek en kwam een drietal verdachten op het spoor.

Aangehouden op je werkplek

Het gaat om een 47-jarige man uit Hellevoetsluis, 51-jarige man uit Zwartsluis en een 58-jarige man uit Vlaardingen. Twee verdachten werden in hun woning aangehouden. De derde werd op zijn werklocatie in de haven aangehouden. Van de drie verdachten werden hun woningen doorzocht. Onder andere werden gegevensdragers in beslag genomen.

Tank- & storage spoofing

Van fake webpagina’s tot inspectierapporten van olie, opslagruimte, et cetera. Oplichting is ook in de haven aan de orde van de dag. Jaarlijks worden tientallen bedrijven (succesvol) opgelicht voor miljoenen euro’s. Ze kopen bijvoorbeeld een lading olie of opslagruimte, maar weten niet dat wat ze kopen, helemaal niet bestaat. Het lastige van de situatie is dat het niet altijd bij de politie gemeld wordt als bedrijven slachtoffer worden. Het aantal aangiftes en meldingen varieert daardoor ook enorm per jaar. En de schadebedragen ook. Niet alle bedrijven gaan direct over tot betaling, maar er zijn gevallen waarbij bedrijven tonnen en miljoenen kwijt zijn. Toch lukt het de politie en andere partners om meerdere barrières op te werpen om het criminelen lastiger te maken en om havenpersoneel weerbaarder te maken. Die komen samen onder ‘FERM’.

FERM

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Samen met FERM wil de Zeehavenpolitie een vuist maken tegen cybercriminaliteit in de haven en bedrijven oproepen om melding te doen als zij benaderd worden door oplichters of slachtoffer worden van oplichting.