Man gewond na steekincident Lange Hilleweg

Rotterdam - Een 26-jarige man is maandagavond gewond geraakt toen hij in de portiek van zijn woning aan de Lange Hilleweg werd gestoken. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wat de aanleiding is. Volgens getuigen waren er twee verdachten, waarvan er 1 per auto en 1 per scooter is gevlucht.