Twee aanhoudingen na schietincident 1e Middellandstraat

Om 17.00 uur is in de 1e Middellandstraat op straat meerdere keren geschoten. In de straat hielden agenten een gewonde man aan. Hij had een schotwond in zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een paar uur later meldde zich in een ziekenhuis een tweede man met een schotwond. Ook hij is aangehouden.



Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom. De politie doet onderzoek in de 1e Middellandstraat, die om deze reden deels afgesloten is. Er is ook onderzoek gedaan in en rond een nabij gelegen café omdat het café mogelijk als locatie een rol speelde in danwel de aanleiding of een eventueel conflict.



Bij het schieten is een voorbijrijdende auto geraakt door een kogel. De inzittende(n) van deze auto is/zijn gelukkig niet gewond geraakt.



Voor het onderzoek zijn camerabeelden en informatie van getuigen van groot belang. Heeft u beelden of informatie die van belang zou kunnen zijn, neem dan alstublieft contact op via onderstaande contactmogelijkheden.