Twee mannen aangehouden voor vuurwapenbezit na ruzie in café Rotterdam

Halverwege de avond kwam er bij de meldkamer een melding binnen over een ruzie in een café aan de Slaghekstraat. Bij deze ruzie zou een vuurwapen gezien zijn. Geschrokken aanwezigen vluchtten de keuken van het café in en alarmeerden de hulpdiensten. Via camerabeelden was te zien dat er meerdere mannen uit het café vertrokken, vlak voordat de melding bij de hulpdiensten binnenkwam. Op basis van het signalement van deze mannen, kamden agenten de omgeving van het café uit. Hierbij troffen ze even later twee mannen aan die voldeden aan het signalement. Desgevraagd gaf één van de mannen aan dat hij inderdaad een vuurwapen en een mes op zak had. De twee Rotterdammers van 28 en 33 jaar oud werden direct aangehouden middels een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) en naar een politiebureau gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.