Tienduizenden euro’s aan boetes tijdens controle op afleiding in het verkeer

Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Vlissingen - Een touringcar met agenten rijdt in 2022 door Brabant en Zeeland om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Op donderdag 20 oktober werden er maar liefst 259 automobilisten bekeurd die tijdens het rijden werden afgeleid in het verkeer. Veel van hen hielden een telefoon vast. In totaal was het boetebedrag die dag ruim 90.000 euro.