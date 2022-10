Getuigen gezocht mishandeling Tuinstraat

Rond 4.30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij. Hierop is de politie direct ter plaatse gegaan, en troffen agenten het slachtoffer aan de Tuinstraat. Het slachtoffer, een 35-jarige man uit Veenendaal, is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. Een 27-jarige Veenendaalse man is niet veel later aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De politie doet onder meer onderzoek naar de toedracht van het incident en de mogelijke betrokkenheid van meerdere verdachten.

Help mee met politieonderzoek

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag me u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.