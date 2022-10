Man zwaargewond na steekincident Putsebocht

Zaterdagochtend 22 oktober omstreeks tien uur kreeg de politie een melding binnen van een vechtpartij op de Putsebocht. Toen agenten naar de desbetreffende locatie kwamen, troffen ze een man zwaargewond aan. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie heeft ook een verdachte aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man met een nog onbekende woonplaats. De toedracht van het incident wordt onderzocht.



We hebben meerdere getuigen gesproken en doen sporenonderzoek. Alle informatie over het incident en de betrokkenen is echter nog steeds welkom. Heeft u meer informatie? Geef het door via de onderstaande opties.