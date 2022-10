Politie onderzoekt overval tankstation

Steenbergen - Een tankstation aan de Nassaulaan is vrijdag 21 oktober jl. omstreeks 19.00 uur overvallen. De overvaller bedreigde de caissière met een mes en eiste geld. Hij is uiteindelijk zonder buit vertrokken. Hij is weggefietst in de richting van de Krommeweg. De politie heeft nog met diverse eenheden tevergeefs gezocht naar de dader. Ook werd een burgernetbericht verspreid. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de overval en bekijkt camerabeelden