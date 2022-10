15-jarige jongen gestoken op de Coolsingel

De 15-jarige jongen was vrijdag 21 oktober in de avond naar de kermis in het Lloydkwartier geweest en ging daarna nog even naar de Witte de Withstraat. Daar ontstond al kort wat onenigheid tussen diverse jongeren. Rond middernacht was de 15-jarige jongen met zijn gezelschap op de Coolsingel ter hoogte van het Beursplein. Daar zagen ze dezelfde jongeren als waarmee eerder onenigheid was in de Withstraat. Deze groep stormde op de jongen af en één van de jongeren stak de 15-jarige jongen met een mes. Daarna vluchtte de groep direct weg.



Omstanders alarmeerden de hulpdiensten. Nadat de jongen ter plekke eerste hulp had gekregen is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is niet meer aangetroffen.



De politie doet onderzoek. Heeft u beelden gemaakt of heeft informatie die voor dit onderzoek van belang kunnen zijn, neem dan alstublieft contact op.