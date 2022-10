Schietincident Wijsgeerbaan, politie zoekt getuigen

Tegen 5 uur kreeg de politie meerdere 112 meldingen van een mogelijk schietincident. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. Op de Wijsgeerbaan trof de politie een slachtoffer, een 41-jarige man uit Almere. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Aanhoudingen

Dankzij getuigenmeldingen en cameratoezicht was al snel zicht op een of meerdere betrokkenen bij het schietincident. Hierdoor konden even na 5 uur drie verdachten in een auto op de Odeonplaats worden aangehouden. De verdachten zijn een 33-jarige man en een 36-jarige vrouw uit Amsterdam en een 40- jarige vrouw uit Almere

Politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident, onder meer naar de toedracht van het incident en de betrokkenheid van de verdachten.

Getuigenoproep

Heeft u gezien wat er is gebeurd en nog niet met de politie gesproken? Heeft u camerabeelden? Of weet u anderszins meer over het schietincident aan de Wijsgeerbaan in Almere op zondagochtend 23 oktober omstreeks 5 uur? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of 112 bij spoed. Of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook direct beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of Meld Misdaad Anoniem.