Twee aanhoudingen na bedreiging; politie zoekt getuigen

Zaterdag rond 18:10 uur kreeg de politie meerdere meldingen over een worsteling tussen twee mannen bij een bedrijfspand aan de Nagtzaamstraat in Haarlem. Er was ook gezien dat een man een voorwerp zou hebben dat leek op een vuurwapen. De politie ging met spoed naar de locatie en zag in de Teding van Berkhoutstraat de twee verdachten op straat staan. De mannen werden door de agenten aangeroepen en volgden de aanwijzingen op. Zij werden aangehouden en meegenomen naar politiebureau voor verhoor. De verdachten zitten op dit moment nog vast. Er werd bij de aanhouding ook een mogelijk vuurwapen aangetroffen. Deze is veiliggesteld en wordt verder onderzocht.



De politie onderzoekt de bedreiging en is hiervoor op zoek naar camerabeelden en getuigen. Heeft u het incident zaterdag rond 18:10 uur in de omgeving van de Nagtzaamstraat gezien? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijke beelden van de betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022220557