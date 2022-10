Bergenaar zonder rijbewijs tijdens politie achtervolging klemgereden

Agenten zagen vannacht, zondag 23 oktober 2022 omstreeks 00.15 uur, op de A58 een auto rijden die kort daarvoor een ANPR hit had gegeven omdat de bestuurder zonder geldig rijbewijs zou rijden. De dienders gaven aan de bestuurder een volgteken met de intentie om de afslag Heinkenszand te nemen. De bestuurder negeerde dit echter waarna een achtervolging ontstond in de richting van Vlissingen. Hierbij sloten meerdere politie eenheden aan. Uiteindelijk werd de bestuurder na circa 19 km op de Sloeweg klem gereden en aangehouden. De auto is vanwege recidive in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van het negeren van een stopteken, het rijden met een rijbewijs terwijl dit is ingevorderd en het weigeren van de bloedproef.