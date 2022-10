Auto te water vier familieleden overleden

Familieleden deden zondag 23 oktober rond het middaguur een melding bij de politie van een vermissing van hun vier gezinsleden en auto. De vier familieleden hadden op zaterdag een feest in Rotterdam bezocht, maar waren niet thuis gekomen. Kort na de melding van de vermissing troffen wandelaars zondagmiddag in de Lek bij Ammerstol het lichaam van een overleden persoon aan. De politie startte hierop direct met uitgebreid onderzoek. In de loop van de avond troffen agenten nog een overleden persoon in de Lek bij Bergambacht. Maandagnacht vond de politie een personenauto in de Lek, ter hoogte van Bergstoep, met daarin nog twee overleden personen.

Onderzoek loopt nog

Team Opsporing Verkeer doet samen met rechercheurs onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een noodlottig ongeval lijkt op dit moment het meest aannemelijk. Het onderzoek is nog in volle gang.