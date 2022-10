Verdachte van diefstal met geweld gezocht

Een ouder echtpaar doet op dinsdag 18 oktober boodschappen bij de Jumbo aan de Van Bergenstraat, de vrouw gaat naar binnen en de man blijft buiten. Terwijl de man buiten wacht, ziet hij iemand rommelen aan de fiets van zijn vrouw. De man zegt hier wat van en krijgt een harde duw van de dader. De man komt ten val en bezeert zich, waarna de verdachte er op de fiets van zijn vrouw vandoor gaat. Het slachtoffer probeert er nog achteraan te fietsen maar is de verdachte uit het oog verloren.



Getuigen

De politie zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben die kunnen helpen bij het opsporen van de verdachte. De verdachte is ongeveer 1.75 m. lang, heeft een tenger postuur en droeg een zwarte pet, een zwart sport regenjack en een grijs/blauwe broek. Hij droeg zwarte sneakers met een bruine zool en had donkerbruin, kort haar en een zwarte pet. Heeft u iets opvallends gezien of beelden van de omgeving Van Bergenstraat waar iets op te zien is? Bel dan 0900-8844 of anoniem 0800-7000.