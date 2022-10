Politie zoekt getuigen gewapende overval Wassenaar

De politie kreeg maandag even voor 9:30 uur de melding dat drie gewapende mannen een woning waren binnengedrongen op de Konijnenlaan in Wassenaar. De 72-jarige bewoonster van het huis en drie personen van een schildersbedrijf die in de woning aanwezig waren werden onder dwang vastgebonden. De verdachten zijn vervolgens het huis doorgegaan en met diverse waardevolle spullen vertrokken. De verdachten hebben voor hun vlucht gebruikt gemaakt van de bestelbus van het schildersbedrijf dat aan het werk was bij de woning. Deze bus is later op de dag teruggevonden op de Menkenlaan in Wassenaar, op enkele kilometers afstand van de plek van waar de woningoverval plaatsvond. Zowel in en rondom de woning als op de vindplaats van de bestelbus is onderzoek gedaan door de politie.

Signalement verdachten

De politie is op zoek naar drie mannelijke verdachten. Allen waren ze in het zwart gekleed en hadden bivakmutsen over het hoofd getrokken. Heeft u meer informatie over de daders of kunt u op een andere manier hulp bieden bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Deurbelcamera's of dashcambeelden

De politie komt ook graag met mensen die camerabeelden hebben en/of gebruik maken van een deurbelcamera en in de buurt van de Konijnenlaan of de Menkenlaan in Wassenaar woonachtig zijn. Maakt u gebruik van dashcambeelden en was u op maandagochtend in de buurt van de plek van de woningoverval of de vindplaats van de bestelbus? Ook dan komen we graag met u in contact. Deel u beelden via onderstaand contactformulier of bel 0900-8844.