Looddief op heterdaad aangehouden

De verdachte stond op een ladder en had bij vier woningen lood van het dak gehaald. Dit lood zat in een bigshopper die bij zijn fiets in een brandgang stond. Door het gestommel werd een andere buurtbewoner wakker en belde de 37-jarige buurvrouw, die kordaat de dief van de ladder plukte. Gewaarschuwde agenten namen de verdachte over en sloten hem in voor verhoor.

Door de bewoners is aangifte gedaan van deze diefstal.