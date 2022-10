Auto’s botsen op kruising, bestuurder blijkt onder invloed

Rond 20.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om naar het verkeersongeval te gaan. Hier troffen zij twee beschadigde auto’s aan. Een van de bestuurders, een 58-jarige vrouw uit Sprang-Capelle, raakte dusdanig gewond dat zij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De andere bestuurder, een 42-jarige man uit Sprang-Capelle, bleek teveel alcohol te hebben gedronken. Als bestuurder mag het alcoholgehalte in uw adem niet hoger zijn dan 220Ugl (= microgram per liter), omgerekend 0,5 promille. Dat zijn ongeveer twee glazen. Deze bestuurder had een alcoholgehalte van 510Ugl in zijn adem. Hij kreeg een tijdelijk rijverbod opgelegd en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt. De politie doet nog verder onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.