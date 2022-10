Overval woning Wassenaar in Opsporing Verzocht

Woningoverval Konijnenlaan Wassenaar

Drie mannen overvielen maandagochtend 24 oktober rond 09.00 uur een woning aan de Konijnenlaan in Wassenaar. In de woning waren op dat moment de 72-jarige bewoonster en drie huisschilders die bij haar aan het werk waren, aanwezig. De overvallers bedreigden hen en bonden hen vast. Daarna doorzochten ze het hele huis. De overvallers vertrokken zo’n twintig minuten later, met hun buit, in de bedrijfsbus van de schilders. Die is later teruggevonden op de Menkenlaan in Wassenaar. Daarna zijn de overvallers overgestapt in een kleine donkere personenauto en rechtsaf via de Menkenlaan in de richting van de N44 gereden. In de uitzending van Opsporing Verzocht doen we een getuigenoproep.

Woningoverval Van Randwijkstraat Leiden

De bewoner van een woning aan de Van Randwijkstraat in Leiden werd donderdag 22 september het slachtoffer van een overval. De man stond rond 01.15 uur bij de voordeur van zijn woning, toen hij door twee mannen meerdere keren met de kolf van een vuurwapen op zijn hoofd werd geslagen. Ook werd bij hem een nekklem aangelegd. De overvallers dwongen hem zijn woning in te gaan en doorzochten het huis. Nadat de bewoner een schop tegen zijn hoofd kreeg, raakte hij buiten bewustzijn. De overvallers vertrokken op een scooter die later in de Beethovenlaan in Leiden werd teruggevonden. Uit ons onderzoek blijkt dat de nacht ervoor de twee mannen ook al voor de deur van de woning van het slachtoffer hebben gestaan. Toen was er een derde man bij aanwezig en werd de deur niet opengedaan. In de uitzending van Team West tonen we camerabeelden van de drie mannen.

Gestolen goederen Voorhout

In een woning in Voorhout vond op woensdag 14 september een poging inbraak plaats. De verdachte werd korte tijd later op heterdaad aangehouden. De verdachte had een rugtas bij zich met daarin enkele goederen en sieraden die niet afkomstig waren van deze woninginbraak. De verdachte is ook betrokken bij een woninginbraak in Enschede. Toen kon hij ontkomen, maar liet hij zijn rugtas achter. In die rugtas zaten ook enkele goederen waaronder sieraden. Het is heel goed mogelijk dat deze verdachte door het hele land actief is als inbreker. In de uitzending van Team West tonen we foto’s van de sieraden.

Bankhelpdeskfraude met geluidsfragmenten

Vanavond laten we geluidsfragmenten horen van een onbekende dame die zich voordoet als een zogenaamde bankmedewerker. De onbekende vrouw, waarvan we de stem horen, hoort bij een bende die zich met cybercrime en bankhelpdeskfraude bezighoudt. Een van hun slachtoffers is een oudere dame uit Den Haag die voor meer dan 30.000 euro werd opgelicht. De vrouw kreeg eerst een mail die zogenaamd van haar bank was. Zij vertrouwde dat niet, maar werd daarna ook nog gebeld door een vrouw die zich voordeed als medewerkster van de bank. Dìe vrouw klonk zo geloofwaardig dat het slachtoffer zich liet overtuigen en haar bankrekening digitaal liet overnemen. En ze gaf haar bankpas af toen andere oplichters deze kwamen ophalen. Hierdoor konden de oplichters veel geld buit maken. In ditzelfde onderzoek hebben we camerabeelden van een onbekende pinner die op de De Savornin Lohmanlaan in Den Haag geld pint van een ander slachtoffer. Deze beelden tonen we in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 21.15 uur op NPO1. De uitzending wordt herhaald op woensdag op NPO2 om 13.25 uur.