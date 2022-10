Politie onderzoekt mogelijk schietincident in woning

Aanleiding

Op dat tijdstip kwam bij de politie een melding binnen dat er in de woning geschoten zou zijn. Daarbij zou de bewoonster lichtgewond zijn geraakt.



Eenmaal in de woning troffen de collega’s inderdaad de bewoonster aan. Zij vertoonde een kleine verwonding op haar lichaam. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over haar en zij is voor verdere controle naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer mocht na een korte behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Ook wordt zij vandaag nader gehoord om de aanleiding en toedracht van het incident helder te krijgen.



Veel onduidelijk

Wat er in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. De bewoonster liep vermoedelijk tijdens een ruzie met haar ex-partner een lichte verwonding op aan haar lichaam. Wij onderzoeken wat er zich precies heeft afgespeeld.



Verdachte

Een arrestatieteam heeft kort na het incident onderzoek gedaan bij de locatie, maar geen verdachte aangetroffen. Wij zijn nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een 60-jarige man zonder vaste woon – of verblijfplaats én tevens ex-partner van het slachtoffer.



Onderzoek

We hebben onder meer op de locatie sporenonderzoek verricht, met getuigen gesproken én buurtonderzoek gedaan. Ook gaan we na of er bruikbare camerabeelden zijn.



Getuigenoproep

Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je informatie over het incident of de verblijfplaats van de verdachte? Neem dan contact met ons op door een van onderstaande actieknoppen te gebruiken o.v.v. PL2100-2022232254.