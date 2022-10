Getuigen gezocht explosie Hardenberg

Rond tien uur in de avond kreeg de politie een melding van een explosie bij een woning aan de Klaproos in Hardenberg. Toen agenten arriveerden was er duidelijk te zien dat hier iets had gebrand. Vermoedelijk is een molotovcocktail gegooid waardoor er schade aan de woning is ontstaan. Niemand raakte gewond.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Klaproos in Hardenberg. Weet u wie er betrokken zijn bij dit incident? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden.

2022491911