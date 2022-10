Getuigen en beelden gezocht na woningoverval

Rond 10:20 uur kwam bij de politie een melding binnen van een woningoverval op de Kennemerstraatweg. Even daarvoor was er bij de centrale hal door onbekende personen aangebeld. Nadat de deur was geopend, kwamen kort daarna meerdere mannen de woning binnenstormen. Met geweld overmeesterden zij de twee aanwezige bewoners. Deze bleven zich verzetten en schreeuwden om hulp, waarna de overvallers besloten zonder buit te vertrekken. Nadat de politie werd gebeld, kwamen meerdere eenheden ter plaatse en werd in de omgeving gezocht naar de daders. Deze werden niet meer aangetroffen. De slachtoffers, een 79-jarige vrouw en een 80-jarige man, liepen bij de overval letsel op en werden naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling.



De recherche doet verder onderzoek naar de poging overval. Hiervoor is het team nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u in de ochtend van 25 oktober verdachte personen gezien in de omgeving van de Kennemerstraatweg? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijk beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op de via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en info ook toesturen via het tipformulier.



2022222468