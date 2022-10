Heftig verkeersongeval tussen lijnbus en fietser; Amsterdam-Centrum

Amsterdam - Op dinsdagavond 25 oktober is er een aanrijding geweest tussen een fietser en een lijnbus op de kruising Prins Hendrik kade met de Kalkmarkt. De fietser is daarbij ernstig gewond geraakt en ligt vooralsnog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook zijn er meerdere passagiers die ten tijde van het ongeval in de bus zaten, gewond geraakt.