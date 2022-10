24-jarige aangehouden na explosie Sluiskreek

Op de Sluiskreek in Rotterdam-Zuid ging twee keer in een paar dagen tijd een explosie af. Het gaat om twee explosies bij twee verschillende woningen. De eerste explosie vond plaats in de nacht van 8 op 9 oktober. De tweede explosie vond 11 oktober rond 22:20 uur plaats. In beide gevallen raakte gelukkig niemand gewond. De politie is direct een onderzoek gestart naar de incidenten.

Getuigen gezocht

Omdat het onderzoek naar de explosies nog in volle gang is, is de politie nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over de incidenten en/of de verdachte(n). Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u info en nog niet met de politie gesproken? Geef het door via de onderstaande opties.