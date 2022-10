Mishandelingen en meer in Bureau Rijnmond

De andere onderwerpen zijn; een overval aan de Overijselsestraat, de dood van Remsley Eisden in Dordrecht en een geval van ‘Vriend In Nood’ fraude in Overijssel.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.