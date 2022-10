Plofkraak Buikslotermeerplein

Even na 03.00 uur waren er meerdere harde knallen te horen in wijde omtrek van het Buikslotermeerplein. In ieder geval twee personen hebben daar een afstortkluis opgeblazen in de hoop om buit te maken. De afstortkluis is totaal vernield. Brokstukken lagen tot op tientallen meters afstand. Een levensgevaarlijke situatie. Er vielen geen gewonden. Wel bestaat de mogelijkheid dat de daders zelf verwondingen hebben opgelopen. Of er buit is gemaakt wordt onderzocht.

In de nachtelijke uren hebben onder meer de Explosievenopruimingsdienst van Defensie en rechercheurs van Forensische Opsporing onderzoek verricht op de locatie. Ook vindt er onderzoek plaats naar beschikbare camerabeelden om meer duidelijkheid te krijgen over het signalement en de vluchtroute van de daders. Indien mensen de beschikking hebben over camerabeelden uit de omgeving rond 03.00 uur, dan bekijkt de recherche die heel graag. Indien mensen getuige zijn geweest en iets van de daders hebben gezien, dan komen rechercheurs graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier. Als u liever anoniem uw informatie deelt met de politie dan kan dat via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.