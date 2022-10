Getuigen gezocht na zware mishandeling Amersfoort

Afgelopen zaterdag 22 oktober rijdt het slachtoffer rond 00.50 uur op zijn scooter op de Patriciërslaan te Amersfoort, ter hoogte van de straat De Vergulde Wagen. Om onduidelijke redenen wordt de man plotseling door twee jongens, die ook op een scooter waren in elkaar geslagen. De man kreeg meerdere harde vuistslagen in het gezicht terwijl hij weerloos op de grond lag. Daarbij liep het slachtoffer verschillende botbreuken in zijn gezicht op, een hersenschudding en mist hij een tand.

Ingegrepen

Als een omstander niet had ingegrepen hadden de gevolgen voor het slachtoffer nog veel ernstiger kunnen zijn. De verdachten stapten hierna op hun scooter en reden weg in de richting van de Poortersdreef. De politie is direct een onderzoek gestart. Daarbij is onder andere buurtonderzoek uitgevoerd en zijn camerabeelden nagelopen. Naar de daders wordt nog steeds gezocht.

Signalement

Het signalement van de vermoedelijke daders is als volgt:

Bestuurder scooter

Rond de 17 á 18 jaar oud

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Rond de 1.80 meter lang

Kort blond haar

Droeg een zwarte jas

Passagier scooter

Rond de 17 á 18 jaar oud

Lichte huidskleur

Onverzorgd gelaat

Tenger postuur

Rond de 1.70 meter lang

Zwart half lang haar

Droeg een donkerkleurige jas

Droeg een blauwe spijkerbroek

Sprak accentloos Nederlands

Droeg een soort pantoffels met een rubberen witte zool en gemaakt van een grijze stof

De scooter is vermoedelijk van het merk Vespa, donkerkleurig en voorzien van een windscherm. De scooter was voorzien van een blauwe kentekenplaat.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag me u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.