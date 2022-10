Utrechter wordt slachtoffer van zware mishandeling, getuigen gezocht

Afgelopen zondag rond 22.30 uur bevindt het slachtoffer zich samen met een bekende van hem op de Kanaalstraat ter hoogte van de kruising Bantamstraat/Palembangstraat. Daarbij wordt er door een passerende groep jongeren zwaar vuurwerk afgestoken en lijkt er die tweede keer ook gericht te zijn gegooid naar het slachtoffer. Op het moment dat het slachtoffer hier iets van zegt wordt hij door het groepje aangevallen en wordt hij in het gezicht geslagen en geschopt. Het slachtoffer houdt hier verschillende botbreuken in zijn gezicht aan over en mogelijk ook zijn hand.

Op zoek naar de daders

Na de mishandeling zijn deze jongeren zouden weggerend van de Palembangstraat in de richting van de Rickbeekstraat. Agenten zijn direct een zoektocht gestart, maar de jongeren zijn niet meer gevonden. De mishandeling is vermoedelijk gepleegd door 6 tot 8 jongeren. Van drie vermoedelijke daders is een signalement bekend.

Jongen 1:

Man

1,65 meter lang

Gezet postuur

17 à 18 jaar oud

Kort zwart haar

Licht getinte huidskleur

Droeg een zwarte trui met lichtgrijze strepen horizontaal

Jongen 2:

Man

1,60 meter lang

Tenger postuur

16 jaar oud

Donker haar

Licht getinte huidskleur

Donkere kleding

Jongen 3:

Man

1,75 meter lang

Tenger postuur

18 à 19 jaar oud

Zwart kort krullend

Licht getinte huidskleur

Had een zwarte bomberjack

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag me u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.