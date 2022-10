Man aangehouden na beroving van auto

Rond 22:10 uur kwam een melding binnen van een vrouw die op de Kerkweg in Heemskerk door een onbekende man onder bedreiging van een mes van haar personenauto was beroofd. De dader was daarna weggereden in de richting van de Jonkheer Geverslaan. De politie ging ter plaatse en zocht in de omgeving naar het voertuig. Toen agenten de verdachte zagen rijden, ging deze er op hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in met meerdere eenheden. Uiteindelijk belandde de bestuurder met de auto in een sloot aan de Zeedijk in Assendelft en werd hij aangehouden. De verdachte bleek ook onder invloed van verdovende middelen.



Het onderzoek naar de beroving wordt voortgezet.



2022224548