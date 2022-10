Twee oplichters aangehouden na babbeltruc

De mannen belden aan het eind van de ochtend bij de woning van de vrouw aan en deden zich voor als medewerkers van een gasbedrijf. De verdachten vroegen of zij de gasmeter in haar woning mochten controleren. Eenmaal binnen namen zij meerdere sieraden mee en gingen er vervolgens vandoor. Op basis van een goed signalement konden de twee verdachten vrij snel daarna worden aangehouden. Mogelijk zijn zij verantwoordelijk voor meerdere babbeltrucs in de omgeving. De twee verdachten, 61 en 55 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten op dit moment vast.



Oplichters lijken vaak betrouwbaar

Ze komen aan de deur of spreken mensen op straat aan met een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een glas water of een pen om tijd te krijgen voor de diefstal. Na het plegen van het delict verlaten de verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict.



Slachtoffer van babbeltruc? Doe altijd aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc? Bel dan met de politie via onderstaand telefoonnummer. Is de dader nog in de buurt, bel dan direct 112. De kans dat de dader gepakt wordt, is dan groot.