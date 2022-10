Agent aangereden en waarschuwingsschot gelost op Jacominastraat in Rotterdam

De gewonde agent wordt momenteel in het ziekenhuis behandeld. Naar wat nu blijkt, is er niet gericht geschoten op het wegrijdende voertuig, maar is er een waarschuwingsschot gelost. Het voertuig, een donkerkleurige Audi RS3, werd later in de avond aangetroffen op de Kamperfoeliestraat. Er was toen helaas geen zicht meer op de bestuurder en eventuele andere inzittenden van het voertuig. De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie en de recherche startten direct met (sporen)onderzoek. Hieruit zal moeten blijken wat er precies gebeurd is.



U kunt ons helpen

De politie is hard op zoek naar de bestuurder van het voertuig. Vermoedelijk heeft de bestuurder na de aanrijding op de Jacominastraat over de Brede Hilledijk gereden, waarna hij het voertuig op de Kamperfoeliestraat parkeerde. Heeft u iets gezien, heeft u (camera)beelden, heeft u iemand zien uitstappen uit het voertuig op de Kamperfoeliestraat of heeft u andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact op via onderstaande contactmogelijkheden.