Man aangehouden voor steekincident in Best

Steekincident

Voorafgaand aan het steekincident vond er een conflict plaatst. Wat precies de toedracht is wordt nog onderzocht. Bij het steekincident is ook een andere man gewond geraakt. Het gaat om de 39-jarige stiefzoon van het overleden slachtoffer. De recherche is druk bezig met het onderzoek en heeft één verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Het gaat om een 55-jarige man uit Best. Meerdere aanhoudingen sluiten wij niet uit.

Getuigen

Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht vragen wij onder andere beschikbare camerabeelden op en lezen die uit. We zijn ook op zoek naar getuigen die ons meer informatie kunnen geven over het steekincident en de mogelijke verdachte(n). Heb je iets gezien of weet je meer? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.