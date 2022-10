Winkeldiefstal loopt uit de hand, verdachte aangehouden

De politie kreeg rond 19.25 uur een melding van een mogelijke overval bij een winkel aan de Burgemeester Brokxlaan. Daarop gingen meerdere eenheden ter plaatse. Uiteindelijk bleek het te gaan op een uit de hand gelopen winkeldiefstal waarbij de verdachte zou hebben gedreigd met een mes. Hij ging er vervolgens in onbekende richting vandoor. Agenten wisten de man, die ze herkenden aan de hand van camerabeelden van de winkel, rond 23.00 uur elders in Tilburg aan te houden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Winkelpersoneel heeft aangifte gedaan van diefstal met geweld.