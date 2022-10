Getuigen gezocht mishandeling maaltijdbezorger Koekoekstraat Utrecht

Rond 01.30 uur kwamen de drie mannen uit een horecagelegenheid. Op straat kregen ze ruzie met een man maar deze maakte zich uit de voeten.



Buiten westen

Vervolgens dwongen ze een aanfietsende 17-jarige maaltijdbezorger te stoppen. Na een korte woordenwisseling wilde de maaltijdbezorger verder fietsen, maar werd vervolgens van zijn fiets werd getrapt en daarna door de mannen geslagen en geschopt. De jongen is als gevolg van de mishandeling enige tijd buiten westen geweest. Een man kwam de maaltijdbezorger te hulp en kreeg ook een vuistslag.

Poging doodslag

Toen de politie ter plaatste kwam, renden de mannen weg. Ze konden korte tijd later door agenten worden aangehouden. De mannen zijn 24, 26 en 27 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van poging doodslag. De maaltijdbezorger is voor behandeling en controle overgebracht naar een ziekenhuis.

Wie is getuigen geweest?

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Zo moet duidelijk worden welke rol elke verdachte had. Daarom is de recherche op zoek naar getuigen en vraagt iedereen die de mishandeling heeft gezien contact op te nemen.



Dat kan op de volgende manieren: