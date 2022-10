Getuigen gezocht na straatroof

Zondagmiddag waren twee mannen in Zwanenburg vanwege een afspraak die zij via internet hadden gemaakt voor een aankoop. Toen zij met de auto op de afgesproken locatie op de Kerspel aankwamen, kwam één van de daders uit een steeg lopen en sprak de mannen aan. Hij nam ze mee de steeg in, waar de tweede dader stond te wachten. Daar trok de eerste man plotseling een wapen tevoorschijn en eiste geld van de twee mannen. Nadat de daders geld hadden buitgemaakt, renden zij weg in de richting van de Domineeslaan. Daar verdwenen ze uit het zicht. De politie heeft in de omgeving naar de verdachten gezocht, maar zij zijn niet meer aangetroffen. Niemand raakte bij de beroving gewond.



De verdachten hadden waren beide rond de 1,75 m. lang, hadden een licht getinte huidskleur en krullend donker haar. Zij droegen donkere kleding en hadden een capuchon over hun hoofd. Eén droeg een korte en de andere een lange jas. De verdachten hebben zich waarschijnlijk die dag langer opgehouden in de omgeving van de Kerspel / Banne en de Domineeslaan.



De politie is voor het onderzoek op getuigen en camerabeelden. Heeft u die zondagmiddag de beroving in de steeg aan de Kerspel rond 16:20 uur hebben gezien? Heeft u de twee vermoedelijke dader voor of na de straatroof gezien in de omgeving van de Kerspel? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en beeldmateriaal van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak?



Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.



2022204975