Getuigen gezocht van gewapende overval

Omstreeks 20.55 uur liep een onbekende man het tankstation binnen en bedreigde de medewerker met een wapen. Vervolgens heeft hij geld en sigaretten weggenomen waarna hij vertrok in de richting van de Bijweglaan. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie werd direct gealarmeerd en na een zoekslag in de omgeving werd de overvaller niet meer aangetroffen.

Van de man is het volgende signalement bekend:



Signalement

-Man

-Ongeveer 20 jaar oud

-1.64 á 1.67 meter lang

-Tenger postuur

-Licht getinte huidskleur

-Zwarte pet met me zilver merk of tekst

-Sjaal om zijn mond en neus

-Zwarte jas (heuphoogte)

-Zwarte (strakke) broek, mogelijk jeans

-Zwarte schoenen

Getuigenoproep

De recherche in Haarlem komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 20.55 uur in de omgeving van de Rijksstraatweg. Weet u wie hierbij betrokken is? Of heeft u andere informatie over deze overval? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onder vermelding van zaaknummer: 2022205157