Verdachte aangehouden na aanrijding waarbij man zwaargewond raakte

De fietser werd omstreeks 21.45 uur aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 20-jarige man uit Frankrijk.

Bestuurder

De bestuurder ging er direct na het ongeluk met hoge snelheid vandoor in de richting van de Apeldoornselaan. Het kenteken van zijn auto bleef achter op de plaats van het ongeval. Het voertuig werd in eerste instantie niet aangetroffen in de omgeving. Even later bleek de auto op de Beekbergenstraat in brand te staan.

Een 20-jarige man uit Den Haag is later op de avond aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u zondagavond iets opvallends gezien in de omgeving van de Dierenselaan en/of de Apeldoornselaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.