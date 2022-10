Wie weet er meer over een steekincident in Rotterdam?

In de nacht van zondag 2 oktober op maandag 3 oktober heeft er omstreeks drie uur een steekincident plaatsgevonden op een nog onbekende locatie in Rotterdam. De politie kreeg de melding binnen van een RET-medewerker die op het stationsplein in Schiedam twee gewonden zag zitten. Een van hen is gestoken. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Mogelijk weet u wie de verdachte(n) is/zijn of heeft u andere informatie die ons verder kan helpen. Ook camerabeelden zijn welkom. Neem contact met ons op via de onderstaande opties.