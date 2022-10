Twee mannen aangehouden voor vernielen deelscooter

Het duo (21 en 23 jaar oud), beiden afkomstig uit het Zeeuwse Kapelle, werd betrapt nadat het Operationeel Centrum van de politie een telefoontje binnen kreeg dat er onder een viaduct vernielingen zouden worden gepleegd. Een agent kwam op de melding af en zag dat vier personen bezig waren met het vernielen van een deelscooter. Hij sprak ze aan waarna het viertal het op een lopen zette. De diender wist de 21-jarige verdachte vast te pakken, sloeg hem de handboeien om en zette hem vast aan een paal. De overige verdachten werden in eerste instantie niet meer achterhaald.

Terwijl de agent bezig was de man uit Kapelle te controleren dook er in de buurt nog een man op. De diender hield hem staande, het bleek de 23-jarige plaatsgenoot van de verdachte te zijn. Gezien de omstandigheden werd ook hij aangehouden. Uit verder onderzoek bleek dat er ook een verkeerspaal vernield was. Het tweetal is ingesloten voor verder onderzoek.