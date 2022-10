Verdachte aangehouden voor zedenincidenten op camping

Op 25 april en 12 juli 2021 waren twee minderjarige kinderen slachtoffer van een ernstig zedenincident in een toiletgebouw op de camping. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar beide incidenten. Daarbij vroeg de politie meerdere keren aandacht voor deze zaken, onder andere in Opsporing Verzocht. Het onderzoek heeft nu geleid tot de aanhouding van de verdachte.

In het belang van het nog lopende onderzoek en in verband met de privacy van betrokkenen doen we op dit moment geen verdere mededelingen.

2021323488/2021184860