Getuigen gezocht na reeks vernielingen

Rond 01:15 uur kwam bij de meldkamer een eerste melding van een vuilbrand in de omgeving van het Ommerbos. Daarna volgde er meer meldingen. Zo stond er rond 01:40 uur een scooter in brand op het Kuinderbos en een half later een scooter in de buurt van de bushalte Rustenburgpark. Rond 02:40 uur was een brand bij een fiets bij het Toolenburgpad. Later werden nog meer vernielingen aan scooters en fietsen geconstateerd.



Voor het onderzoek naar de vernielingen is de politie op zoek naar mensen die iets verdachts gezien hebben of mogelijk camerabeelden hebben van betrokkenen. Heeft u in de nacht van zondag op maandag iets gezien in de buurt van Overbos of hebt u een camera in die omgeving en beelden van betrokkenen? Neem contact op via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw info en beelden direct toesturen via het tipformulier.



2022227493