Verdachte aangehouden na steken medewerker eetgelegenheid Nieuwendijk

Rond 18 uur kreeg de politie een melding dat de man vernielingen pleegde bij de snackbar aan de Nieuwendijk. De man heeft daar met een voorwerp een medewerker gestoken in het gezicht.

Toen agenten ter plekke kwamen liep de verdachte met een kapotte fles op hen af.In verband met deze dreigende situatie, heeft de politie het stroomstootwapen ingezet. Hierna kon de verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer moest worden behandeld in het ziekenhuis. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van dit steekincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s of videodeurbellen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.