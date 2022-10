Drie verdachten aangehouden na steekincident

De politie kreeg rond 20.00 uur de melding dat een aantal jongeren ruzie had met elkaar. Agenten die naar de locatie gingen troffen daar een jongen van 16 jaar aan die gestoken bleek te zijn. Twee verdachten van 14 en 16 jaar die zich verstopt hadden in de bosjes aan het Van Boeijenplantsoen werden kort na de melding aangehouden. De derde verdachte werd op de Trompweg aangehouden. Het slachtoffer werd voor behandeling aan zijn verwondingen, onder andere aan een schouder, overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche doet verder onderzoek naar de overval en verzoekt getuigen zich te melden via 0900–8844 of anoniem via 0800-7000.