Getuigenoproep: twee beschietingen woningen Spaansebocht en Bilderdijkstraat

Maandagmiddag 31 oktober kreeg de politie een melding binnen van twee beschietingen op woningen aan de Spaansebocht en Bilderdijkstraat. Het is nog onbekend wanneer de beschietingen hebben plaatsgevonden, maar bij beiden woningen zijn inslagen en hulzen aangetroffen. Er zijn slachtoffers gewond geraakt. Ook zijn er geen verdachten aangehouden. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de twee beschietingen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en/of de verdachte(n). Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u iets gezien? Geef het door via de onderstaande opties.