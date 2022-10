Wie weet er meer over een beschieting op de Roentgenstraat?

Een man wist zaterdagavond niet wat hem overkwam toen hij beschoten werd terwijl hij in zijn geparkeerde auto zat. Het slachtoffer is uiteindelijk gevlucht uit de auto en raakte gelukkig niet gewond. De verdachte sloeg op de vlucht. Er zijn meerdere inslagen en hulzen gevonden.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. Mogelijk heeft u iets opvallends gezien of gehoord en/of heeft u informatie over mogelijke verdachte(n). Ook camerabeelden zijn heel erg welkom. Heeft u info? Geef het door via de onderstaande opties.