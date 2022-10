Casino overvallen, getuigen gezocht

Op 31 oktober 2022 om 00.15 uur zijn twee personeelsleden in het casino aanwezig. Er zijn op dat moment geen klanten binnen. Er komen drie gemaskerde mannen binnen en roepen dat het om een overval gaat. De twee personeelsleden worden bedreigd en het geld wordt uit de kluis gepakt. De daders vertrekken en laten de geschrokken personeelsleden achter. De politie wordt gewaarschuwd.

Getuigen gezocht

Er is in de omgeving tevergeefs naar de daders gezocht. De recherche is een onderzoek gestart. Zoals tegenwoordig bij de meeste getuige oproepen zijn we op zoek naar camerabeelden uit de omgeving waar de daders op staan. Maar het is ook mogelijk dat iemand ze voor en na de overval gezien heeft of zich nu realiseert dat hij of zij ze gezien heeft. Neem contact met ons op via 0900-8844 of via

politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier . Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem/melden/

Wilt u een gesprek met iemand van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) bel dan ook 0900-8844 zeg niet uw naam maar vraag naar TCI. Na het beantwoorden van enkele korte vragen komt u met hen in contact.