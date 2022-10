Getuigen gezocht van ernstig geweldsdelict in Venlo

Beelden en getuigen gezocht

Het rechercheteam komt graag in contact met mensen die beschikken over beelden van bewakingscamera’s en dashcambeelden die gemaakt zijn tussen vrijdagavond 29 oktober rond middernacht en zondagmiddag 30 oktober 14:30 uur in de omgeving van de Florence Nightingalestraat-Meeuwbeemd- Hogeschoorweg.

Meeuwbeemdpark

Het rechercheteam wil graag in gesprek met mensen die tussen de genoemde tijdstippen in de omgeving van Florence Nightingalestraat zijn geweest. Mogelijk dat er mensen in het parkje tussen de Meeuwbeemdweg en de Albert Schweitzerstraat hebben gelopen die daar personen hebben gezien die zich opvallend gedroegen. Mogelijk waren deze personen in het bezit van een vervoermiddel.

Slachtoffer

De politie is op dit moment bezig met een buurtonderzoek. Vanwege de verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen heeft de politie nog niet met hem kunnen spreken. Veel wat zich in de woning van het slachtoffer heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Daarom vragen we de hulp van het publiek.

Heeft u informatie over dit incident?

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier. Vermeld voor een snelle afhandeling altijd het dossiernummer 2022169471.