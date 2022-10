Bestuurder rijdt door na aanrijding met 6-jarige jongen

Beeld bron: Regio15.nl

Een gezin stak de weg over bij een voetgangers oversteekplaats, in de richting van de Engelenburgstraat. De 6-jarige zoon van het gezin was bijna aan de overkant toen er een lichtkleurige auto aan kwam rijden die het rode stoplicht negeert en hem aanrijdt. De bestuurder stopt geen moment. Ook niet als het slachtoffer zwaargewond op de rijbaan blijft liggen.

Omstanders hebben direct 112 gebeld. Toen de politie ter plaatse kwam was het slachtoffer buiten bewustzijn. De traumahelikopter is geland en hulpdiensten hebben zich ontfermd over de zwaargewonde jongen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Zilvergrijze Toyota Yaris, model 2002-2005 gezocht

Uit het eerste onderzoek naar de scherven op straat blijkt dat de bestuurder waarschijnlijk in een lichtgrijze Toyota Yaris model 2002-2005 reed. Door de aanrijding zou deze auto nu schade rechtsvoor moeten hebben. Heeft u dit type auto (met schade) zien rijden in de omgeving? Neem dan contact op met de politie.

Beelden en getuigen gezocht

De politie is hard op zoek naar de verdachte en doet onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding. Heeft u iets gezien of gehoord? Of woont u in de buurt en heeft u wellicht een camera die beelden gemaakt heeft van de aanrijding of de omgeving? Denk bijvoorbeeld aan beveiligings-, deurbelcamera’s, dashcams, etc. Dan kunt u het onderzoek helpen. Niet alleen beelden van de aanrijding zijn nuttig voor het onderzoek, maar alle beelden in de ruime omgeving van de plaats van de aanrijding.

Neem contact op met de politie via 0900-8844. Of klik via onderstaande buttons naar een formulier om tips en beelden direct te uploaden. Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

Kijk vanavond mee naar opsporingsprogramma's

Vanavond besteden we ook aandacht aan deze zaak in Opsporing Verzocht en Team West. Kijk mee naar Opsporing Verzocht om 20:30 uur op NPO1 en naar Team West op TV West om 17:00 uur. Daarna wordt Team West elk uur herhaald.