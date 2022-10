Getuigen gezocht na zware mishandeling Lelystad

Tussen 02:30 uur en 03:30 uur raakte de Lelystedeling in conflict met een groep mannen tijdens het uitgaan in een horecagelegenheid aan De Schans. De portier heeft de mannen toen eruit gestuurd. Eenmaal buiten ging de ruzie verder. Het slachtoffer is vlak daarna op het parkeerterrein tegenover de horecagelegenheid door twee mannen zwaar mishandeld. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van deze zware mishandeling. Uit onderzoek is bekend dat meerdere omstanders de zware mishandeling hebben gezien. Helaas is de identiteit van deze getuigen tot op heden nog niet bekend geworden. Daarom doet de politie een oproep aan de getuigen om zich te melden.

De getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.